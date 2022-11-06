الأحمد: التحركات لإيجاد بديل عن المنظمة تخدم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد أن تحركات المؤتمر الشعبي "تهدف لإيجاد بديل عن منظمة التحرير وتخدم حركة (حماس) وانقلابها على الشرعية ودولة الاحتلال".وقال الأحمد، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، إن من "يريد الحفاظ على منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها لشعبنا لا يقدم على تلك التحركات الرعناء".وأوضح أن المسؤولين عن "تلك المحاولات تُحركهم أحقاد دفينة على العمل الوطني المشترك، مضيفا أنهم يحاولون وضع العراقيل أمام مسيرة العمل الوطني".وشدد الأحمد على أن فصائل منظمة التحرير كافة رفضت "تلك التحركات المشبوهة التي لا تخدم إلا الاحتلال وحركة حماس".وتساءل الأحمد عن "رغبة حماس بالتهرب من تنفيذ إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام عبر دعمها تلك المحاولات".