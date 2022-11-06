هل سيشارك لبيد في حكومة يقودها نتنياهو؟

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، مساء اليوم الأحد، عن موقفه من المشاركة في حكومة يقودها نتنياهو في المستقبل القريب عقب فوز الأخير بالانتخابات.وأكد لبيد أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة التي يُتوقع أن يشكلها بنيامين نتنياهو خلال الأيام المقبلة.وشدد على أنه "لا يوجد أي سيناريو يمكن من خلاله الدخول إلى الحكومة"، مضيفاً "سنقاتل حتى نعود إلى الحكم".وأشار إلى أن الحكومة برئاسته خسرت الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، مضيفاً "أنا لا أستعد لأدير ظهري لمن لم ينتخبنا، أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية الإسرائيلية عندما يفوزون، يجب أن يؤمنوا بها حتى عندما يخسرون".