تفاصيل لقاء محافظ سلطة النقد بالسفير المصري

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الأحد، في رام الله، بالسفير المصري لدى فلسطين إيهاب سليمان، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة.واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها سلطة النقد للحفاظ على استقراره وتنميته وتطوير أعماله، والخطط الاستراتيجية التي يجري العمل عليها لتعزيز البنية التحتية اللازمة في عملية التحول الرقمي بعمل القطاع المصرفي، مشيراً إلى دور التكنولوجيا المالية في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية المستدامة.وتقدم المحافظ بالتهنئة للسفير سليمان بتوليه منصب سفير جمهورية مصر لدى دولة فلسطين، مؤكداً على عمق العلاقة الأخوية التاريخية بين الشعبين.