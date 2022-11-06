اشتية يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 والتي تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر حتى 18 الجاري.وكان في استقبال اشتية الذي يترأس وفدا حكوميا رفيع المستوى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ورئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي.ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي، كلمة افتتاحية من ألوك شارما رئيس COP26، ومن ثم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ إلى جمهورية مصر العربية.ويشهد فعاليات قمة المناخ "المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) حضور دولي رفيع المستوي من رؤساء الدول والوزراء والمفاوضون، ونشطاء في مجال المناخ ورؤساء البلديات، ومن المجتمع المدني والمعنيين بقضايا البيئة من كافة دول العالم.ويأمل القائمون على المؤتمر الخروج بتوصيات، لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية - انطلاقًا من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.