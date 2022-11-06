شؤون فلسطينية

اشتية يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

اشتية يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 والتي تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر حتى 18 الجاري.

وكان في استقبال اشتية الذي يترأس وفدا حكوميا رفيع المستوى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ورئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي.

ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي، كلمة افتتاحية من ألوك شارما رئيس COP26، ومن ثم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ إلى جمهورية مصر العربية.

ويشهد فعاليات قمة المناخ "المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) حضور دولي رفيع المستوي من رؤساء الدول والوزراء والمفاوضون، ونشطاء في مجال المناخ ورؤساء البلديات، ومن المجتمع المدني والمعنيين بقضايا البيئة من كافة دول العالم.

ويأمل القائمون على المؤتمر الخروج بتوصيات، لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية - انطلاقًا من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

أخبار ذات صلة

كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تعلن عن 400 فرصة عمل بعقود تشغيل مؤقتة

"الأوقاف" بغزة تعلن عن 400 فرصة عمل بعقود تشغيل مؤقتة

تفاصيل لقاء محافظ سلطة النقد بالسفير المصري

تفاصيل لقاء محافظ سلطة النقد بالسفير المصري

نادي الأسير: الاحتلال يتنصل من &#34;الاتفاق&#34; بشأن الأسير عدال موسى

نادي الأسير: الاحتلال يتنصل من "الاتفاق" بشأن الأسير عدال موسى

&#34;الخارجية&#34;: حراكنا متواصل لحشد أوسع ضغط دولي للإفراج عن الأسير أبوحميد

"الخارجية": حراكنا متواصل لحشد أوسع ضغط دولي للإفراج عن الأسير أبوحميد

وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية

وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية

مركز حقوقي: الاحتلال يتساهل في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين

مركز حقوقي: الاحتلال يتساهل في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين

قوات القمع تقتحم غرفتي (30 و35) في سجن &#34;هداريم&#34;

قوات القمع تقتحم غرفتي (30 و35) في سجن "هداريم"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يتنصل من &#34;الاتفاق&#34; بشأن الأسير عدال موسى

نادي الأسير: الاحتلال يتنصل من "الاتفاق" بشأن الأسير عدال موسى

وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية

وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية

قوات القمع تقتحم غرفتي (30 و35) في سجن &#34;هداريم&#34;

قوات القمع تقتحم غرفتي (30 و35) في سجن "هداريم"

البكري يرأس الإجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني

البكري يرأس الإجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تصاعد الجرائم الإسرائيلية

"الإسلامية المسيحية" تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تصاعد الجرائم الإسرائيلية

مجدلاني: نعمل على تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

مجدلاني: نعمل على تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

إحالة 12 مخالفاً للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية

إحالة 12 مخالفاً للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى في سجون الاحتلال

"التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد.. حسين فهمي يكشف كواليس توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. حسين فهمي يكشف كواليس توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. سليم عساف يطلق أغنيته الجديدة &#34;الشتوية&#34;

شاهد.. سليم عساف يطلق أغنيته الجديدة "الشتوية"

شاهد.. هبة طوجي تكشف حملها الثاني خلال رقصها على المسرح

شاهد.. هبة طوجي تكشف حملها الثاني خلال رقصها على المسرح

شاهد.. هادي خليل يدعو وائل جسار الى المسرح ويغني &#34;غريبة الناس&#34;

شاهد.. هادي خليل يدعو وائل جسار الى المسرح ويغني "غريبة الناس"

بالصور.. حقيقة دخول ناصيف زيتون القفص الذهبي

بالصور.. حقيقة دخول ناصيف زيتون القفص الذهبي

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس &#34;زهرة2&#34;

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس "زهرة2"

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

عربي

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم