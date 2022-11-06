شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يتنصل من "الاتفاق" بشأن الأسير عدال موسى

نادي الأسير: الاحتلال يتنصل من "الاتفاق" بشأن الأسير عدال موسى
عدال موسى
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، إنّ سلطات الاحتلال تنصلت من "الاتفاق" الخاص بقضية المعتقل الإداريّ عدال موسى الذي خاض إضرابًا عن الطعام استمر 37 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، وعلّقه بعد "اتفاق" جرى في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأضاف نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، أنّ سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه لمدة ثلاثة شهور جديدة، علما أنه وكان من المقرر الإفراج عنه اليوم.

يذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عدال موسى وشقيقه أحمد في تاريخ السابع من آب/ أغسطس الماضي، وجرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداريّ.

يُشار إلى أنّ عدال أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، ويقبع اليوم في سجن "عوفر".

وأشار نادي الأسير إلى أنّ ما جرى مع المعتقل عدال موسى، والمعتقل الإداريّ رائد ريان قبل أيام، يؤكد نهج الاحتلال في التّنكر للاتفاقات التي تتم، وهذا النهج ليس بالجديد، إلا أنّه يتصاعد مع استمرار اتساع دائرة الاعتقال الإداريّ، واستهداف المئات من أبناء شعبنا واعتقالهم تحت ذريعة وجود "ملف سري"، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 820. 

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: حراكنا متواصل لحشد أوسع ضغط دولي للإفراج عن الأسير أبوحميد

"الخارجية": حراكنا متواصل لحشد أوسع ضغط دولي للإفراج عن الأسير أبوحميد

وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية

وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية

مركز حقوقي: الاحتلال يتساهل في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين

مركز حقوقي: الاحتلال يتساهل في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين

قوات القمع تقتحم غرفتي (30 و35) في سجن &#34;هداريم&#34;

قوات القمع تقتحم غرفتي (30 و35) في سجن "هداريم"

البكري يرأس الإجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني

البكري يرأس الإجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تصاعد الجرائم الإسرائيلية

"الإسلامية المسيحية" تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تصاعد الجرائم الإسرائيلية

مجدلاني: نعمل على تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

مجدلاني: نعمل على تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

مواطن يناشد الرئيس عباس واشتية لمساعدة ابنه لإجراء عملية زراعة قرنية خارج القطاع

مواطن يناشد الرئيس عباس واشتية لمساعدة ابنه لإجراء عملية زراعة قرنية خارج القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يتنصل من &#34;الاتفاق&#34; بشأن الأسير عدال موسى

نادي الأسير: الاحتلال يتنصل من "الاتفاق" بشأن الأسير عدال موسى

وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية

وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية

قوات القمع تقتحم غرفتي (30 و35) في سجن &#34;هداريم&#34;

قوات القمع تقتحم غرفتي (30 و35) في سجن "هداريم"

البكري يرأس الإجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني

البكري يرأس الإجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تصاعد الجرائم الإسرائيلية

"الإسلامية المسيحية" تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تصاعد الجرائم الإسرائيلية

مجدلاني: نعمل على تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

مجدلاني: نعمل على تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

إحالة 12 مخالفاً للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية

إحالة 12 مخالفاً للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية

منوعات

شاهد.. حسين فهمي يكشف كواليس توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. حسين فهمي يكشف كواليس توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. سليم عساف يطلق أغنيته الجديدة &#34;الشتوية&#34;

شاهد.. سليم عساف يطلق أغنيته الجديدة "الشتوية"

شاهد.. هبة طوجي تكشف حملها الثاني خلال رقصها على المسرح

شاهد.. هبة طوجي تكشف حملها الثاني خلال رقصها على المسرح

شاهد.. هادي خليل يدعو وائل جسار الى المسرح ويغني &#34;غريبة الناس&#34;

شاهد.. هادي خليل يدعو وائل جسار الى المسرح ويغني "غريبة الناس"

بالصور.. حقيقة دخول ناصيف زيتون القفص الذهبي

بالصور.. حقيقة دخول ناصيف زيتون القفص الذهبي

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس &#34;زهرة2&#34;

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس "زهرة2"

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

عربي

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم