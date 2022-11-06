شؤون فلسطينية

"الخارجية": حراكنا متواصل لحشد أوسع ضغط دولي للإفراج عن الأسير أبوحميد

"الخارجية": حراكنا متواصل لحشد أوسع ضغط دولي للإفراج عن الأسير أبوحميد
الأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إن "حراكها مستمر في العالم، للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد من سجون الاحتلال".

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك في بيان اليوم الأحد، أنه وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي طلبت الوزارة من سفراء دولة فلسطين ومندوبيها الدائمين التوجه العاجل لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة ولجميع المسؤولين الأمميين ذوي الاختصاص للمطالبة بضغط دولي فاعل على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، وزودتهم بتقرير طبي مصدق حسب الأصول يوصي فيه الطبيب المختص بالإفراج الفوري عنه لخطورة وضعه.

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