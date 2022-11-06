نتنياهو يبدأ مفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن مصادر صحفية قولها، إن زعيم حزب (شاس)، آريه درعي، سيكون أول من يلتقي بهم نتنياهو، بل وسيحظى بقصب السبق باختيار المناصب الوزارية وذلك بعد أن كان التقى نتنياهو في السابق واتفق معه على مطالبه وكان ساعده في الحملة الانتخابية وفي الاتصالات مع الكتل الأخرى.



ويلتقي نتنياهو بزعيم حزب (هتسيونوت هدتيت)، إيتمار بن غفير غداً الاثنين بعد عودة بن غفير من إجازته في ايلات وذلك فيما يصر على الحصول على وزارة الأمن الداخلي وتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي ومنحه حرية التصرف بميزانية الوزارة.





وأفادت المصادر بأن نتنياهو يفضل عدم إسناد أي حقيبة سياسية الى أعضاء من (هتسيونوت هدتيت) وإلى أنه قد يعرض وزارة التربية والتعليم على الكتلة.



وفيما تستعد (ديغل تهوراة) الدينية للمشاورات لتشكيل الائتلاف الحكومي افيد انها ملتزمة بقرارها الأيديولوجي بعدم تولي مناصب وزارية في الحكومة والاكتفاء بالحصول على مناصب رفيعة أخرى من قبيل نواب الوزراء ورؤساء اللجان البرلمانية، في الوقت الذي ذكرت فيه المصادر الصحفية ان عضو (كنيست) موشيه غفني يدرس المطالبة بوزارة الإسكان.



رام الله - دنيا الوطنيبدأ رئيس حزب (ليكود) في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لقاءاته مع رؤساء كتل اليمين توطئة لانطلاق المفاوضات الائتلافية التي تشير التقديرات إلى انها لن تكون سهلة في ظل المطالب التي ستطرحها الكتل المختلفة عليه.