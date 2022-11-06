عربي

"التعاون الإسلامي" تواصل اجتماعاتها لدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد

"التعاون الإسلامي" تواصل اجتماعاتها لدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
تعقد منظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة، الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المكلف بدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد في إطار المنظمة اليوم الأحد 06 نوفمبر 2022، ويستمر حتى 09 الشهر نفسه. 

واستمعت الجلسة الافتتاحية لكلمة الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، التي ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، السفير يوسف بن محمد الضبيعي، والتي أكد فيها أن المنظمة تولي موضوع الفساد أهتماما كبيرا بسبب آثاره الخطيرة بوصفه أحد عوائق التنمية وسبباً من أسباب ضياع الثروات الوطنية. 

وأكدت كلمة الأمين العام أن دعوة الأمانة العامة للمنظمة من أجل إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، جاءت تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 9/48-ق بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد قبل تقديمه إلى مجلس وزراء الخارجية في درورته التاسعة والأربعين في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023 وذلك لاعتماده بشكل نهائي. 

وأكدت الكلمة بأن أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي، وأشارت إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد. 


ورحب الأمين العام في كلمته، بالمبادرة الكريمة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة المنظمة في شهر ديسمبر 2022 في جدة. 


أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام

الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام

وزير الخارجية القطري: حملات مقاطعة كأس العالم نفاق يتجاهل ما حققته بلادنا

وزير الخارجية القطري: حملات مقاطعة كأس العالم نفاق يتجاهل ما حققته بلادنا

مصر: نجل الفريق سامي عنان يكشف حقيقة بيان منسوب لوالده

مصر: نجل الفريق سامي عنان يكشف حقيقة بيان منسوب لوالده

البرلمان العربي يؤكد على دعم كل ما يحافظ على سيادة الدولة الليبية

البرلمان العربي يؤكد على دعم كل ما يحافظ على سيادة الدولة الليبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يتنصل من &#34;الاتفاق&#34; بشأن الأسير عدال موسى

نادي الأسير: الاحتلال يتنصل من "الاتفاق" بشأن الأسير عدال موسى

وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية

وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية

قوات القمع تقتحم غرفتي (30 و35) في سجن &#34;هداريم&#34;

قوات القمع تقتحم غرفتي (30 و35) في سجن "هداريم"

البكري يرأس الإجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني

البكري يرأس الإجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تصاعد الجرائم الإسرائيلية

"الإسلامية المسيحية" تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تصاعد الجرائم الإسرائيلية

مجدلاني: نعمل على تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

مجدلاني: نعمل على تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

إحالة 12 مخالفاً للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية

إحالة 12 مخالفاً للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية

منوعات

شاهد.. حسين فهمي يكشف كواليس توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. حسين فهمي يكشف كواليس توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. سليم عساف يطلق أغنيته الجديدة &#34;الشتوية&#34;

شاهد.. سليم عساف يطلق أغنيته الجديدة "الشتوية"

شاهد.. هبة طوجي تكشف حملها الثاني خلال رقصها على المسرح

شاهد.. هبة طوجي تكشف حملها الثاني خلال رقصها على المسرح

شاهد.. هادي خليل يدعو وائل جسار الى المسرح ويغني &#34;غريبة الناس&#34;

شاهد.. هادي خليل يدعو وائل جسار الى المسرح ويغني "غريبة الناس"

بالصور.. حقيقة دخول ناصيف زيتون القفص الذهبي

بالصور.. حقيقة دخول ناصيف زيتون القفص الذهبي

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس &#34;زهرة2&#34;

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس "زهرة2"

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

عربي

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم