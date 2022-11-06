وزير التنمية يبحث سبل التعاون مع مجلس بلدي الظاهرية









رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني مع رئيس بلديةالظاهرية بهجت جبارين والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة في الظاهرية والمناطق التابعة لها، كما تناول اللقاء سبل التعاون لترميم وتفعيل مدرسة التربية الخاصة التي تعنى بذوي الإعاقة في المنطقة.جاء ذلك خلال استقبال الوزير رئيس البلدية جبارين والوفد المرافق له. كما استمع الوزير لأبرز المشاكل التي تواجه البلدية من حيث محدودية الموارد وهجمة الاحتلال التي تطال سكان الظاهرية والمناطق التابعة لها.وأطلع د. مجدلاني رئيس البلدية والوفد المرافق له على أبرز تطورات العمل على صعيد السجل الوطني الاجتماعي وحملة تحديث البيانات ونظام إدارة الحالة وآلية التحويل وفقاً لذلك نحو التنمية والتمكين للأسر الفقيرة والمهمشة.وأكد الوزير ان الوزارة تواصل العمل لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة في المناطق المهمشة والمعرضة لمضايقات الاحتلال من أجل تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على أراضيهم.ووعد الوزير بالعمل على تطوير عمل المكتب الفرعي التابع للوزارة في منطقة الظاهرية لتغطية كافة المناطق المهددة بالمصادرة وتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للأسر.