البكري يرأس الإجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الأحد، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الزكاة، الذي يضم ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص.وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، منهجية العمل التي سيتبعها صندوق الزكاة لتحسين وتطوير مستوى البرامج والمشاريع المنفذة من قبل صندوق الزكاة ولجانه المركزية والفرعية كونه الجهة الرسمية للعمل الخيري.وقال البكري: إن الوزارة الآن بصدد تفعيل صندوق الزكاة ولجانه المركزية والفرعية والبالغة 57 لجنة، وما يتبع لها من تكايا ومدارس ومستشفيات، وإن إعادة تشكيل مجلس الإدارة جاء لغايات توسيع قاعدة المستفيدين.وأضاف، أن الاجتماع يهدف إلى وضع الآليات والبرامج اللازمة لتسهيل العمل في صندوق الزكاة ليسير بخطى واثقة نحو التميز والإبداع والتمكين في العمل، وأن الوزارة تبذل أقصى جهدها لتطوير أدائه من النواحي التنفيذية والإدارية والمالية لتصبح لجانه حيوية وفاعلة.وقدم أعضاء المجلس عددا من الأفكار حول تطوير عمل الصندوق، التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع، وتحقق سياسة الوزارة، ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين.