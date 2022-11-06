شؤون فلسطينية

"الإسلامية المسيحية" تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تصاعد الجرائم الإسرائيلية

"الإسلامية المسيحية" تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تصاعد الجرائم الإسرائيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخاطر تصاعد الجرائم الاسرائيلية وتسارع وتيرة الاعدامات الميدانية التي يمارسها جيش الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطينين.

وقالت الهيئة قي بان لها اليوم الاحد، ان الشعب الفلسطيني يواجه الان مرحلة من اخطر المراحل يتعرض فيها الى حرب ابادة وتطهير عرقي غير مسبوق.

وأضافت الهيئة أن الفاشية أضحت منهجاً وسلوكاً في ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأصبح قتل الفلسطينيين بدم بارد سلوكاً يومياً يمارسه الجيش الاسرائيلي دون أي اعتبار للمعايير الاخلاقية او الانسانية او القانونية.

وحملت الهيئة المجتمع الدولي وما يلوذ به من صمت مريب ومعيب مسؤولية هذه الجرائم وطالبته بتحمل مسؤوليته في وضع حد فوري لها، وحذرت من استمرارها سيكون له تداعيات خطيرة سوف يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها.

وأكدت الهيئة بأن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف اليدين تجاه تصاعد هذه الجرائم ويخطئ الاحتلال اذا ما اعتقد بان الارهاب الذي يمارسه يمكن أن يشكل رادعاً او ينال من عزيمة وقدرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه وحقوقه بجميع الوسائل المشروعة التي اقرتها الشرعية الدولية.

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