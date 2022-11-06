مجدلاني: نعمل على تطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ومدير عام مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لنا البندك اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير وتعزيز التعاون المتبادل ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة قادر لخدمة ومساعدة الأشخاص ذوي الاعاقة للمشاركة في سوق العمل اضافة لتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفتيات والنساء ذوات الاعاقة كما وقع الطرفان اتفاقية تعاون اضافية تقضي إلى التعاون المشترك لتطوير جودة خدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وفق المعايير والممارسات الفُضلى.خلال التوقيع تحدث مجدلاني قائلاً: "إن وزارة التنمية تعمل على توفير خدمات الحماية الاجتماعية وتطويرها وذلك من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية انطلاقا من ايمانها بأن النهوض بخدمات هذا القطاع لا يتم إلاّ بحشد جهود الشركاء".وتابع وزير التنمية: "نسعى إلى تطوير جودة خدمات التقييم لحالات الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم وبما ينسجم والمعايير ويحقق المصلحة الفضلى لهم."وأكد وزير التنمية أن تطوير المعايير يتطلب حواراً مجتمعياً مع كافة المؤسسات الشريكة العاملة في قطاع الطفولة والاعاقة من أجل الجروج بمعايير شاملة تضمن تحقيق العدالة والشفافية والممارسة الفضلى مؤكداً ان وزارة التنمية تفتح كل أبواب الشراكة مع مختلف الشركاء.بدورها أكدت البندك على دعم جهود الوزارة لاطلاق مسار تطوير جودة خدمات التقييم والتصنيف للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية من خلال المتابعة والاشراف الوثيق لاتمام هذه المهام مثنيةً على جهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المهمشة خاصة الأطفال.التنمية والجمعية العربية توقعان مذكرة تفاهم لتوفير الخدماتللأشخاص ذوي الإعاقة البصريةكما جرى خلال اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم تقضي بالتعاون بين وزارة التنمية وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل في اطار تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقات المتعددة والاعاقات البصرية، حيث وقع عن الوزارة وكيلها عاصم خميس في حين وقعت منسقة برنامج جسور في الجمعية جيهان زيدان نيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية د. بشارة أبو غنام.وكيل الوزارة عاصم خميس أكد على مواصلة الوزارة التعاون والشراكة لتطوير وتوفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة لبصرية وفقاً لمقتضيات العصر والتطورات التكنولوجية الحاصلة بهدف دمج هؤلاء الأشخاص وخلق فرص عمل لهم.وقال خميس " ستعمل الوزارة من خلال التعاون مع الجمعية العربية على تنمية مهارات المرشدين الموزعين في مديرياتها اضافة لتوفير كادر من الاخصائيين المجهزين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية وتوجيههم وإرشادهم.وتابع خميس تعمل الوزارة على تنفيذ ووضع استراتيجية مستدامة لتعزيز المهارات المهنية للعاملين في مراكز الاعاقات المتعددة والاعاقات البصرية وذلك لضمان توفير كافة الخدمات لهم بما يضمن دمجهم بعجلة الانتاج والتنمية وفقاً لاستراتجية الوزراة التنموية.بدورها أكدت زيدان على مواصلة التعاون مع وزارة التنمية وحشد الجهود لضمان تقديم كل خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية والاعاقات المتعددة.وحضر التوقيع كل من الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير عام الادارة العامة للجمعيات الخيرية محمد رشيد.