مواطن يناشد الرئيس عباس واشتية لمساعدة ابنه لإجراء عملية زراعة قرنية خارج القطاع

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وتابع: لؤي يعاني حالياً بسبب عدم الرؤية مما أدى إلى صعوبة كبيرة في ممارسة حياة طبيعية.

رام الله - دنيا الوطنناشد والد الشاب لؤي يوسف عبد الله المطوق من سكان جباليا شمال قطاع غزة، مناشدة للرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، ووزيرة الصحة، د. مي الكيلة، بمساعدته لإجراء عملية زراعة قرنية له خارج القطاع.ووفق والد الشاب، فإن لؤي يعاني من ضغط العين، وعتامة على القرنية وهو بحاجة إلى زراعة القرنية، مشيراً إلى أن هذه العملية لا تجرى في قطاع غزة، حيث يرفض الأطباء إجراءها لصعوبة الحالة.وأضاف: تمت زراعة قرنية لابنه في عام 2009 في إحدى المستشفيات بأراضي عام 48، وحينها قالوا إن لؤي سيكون بحاجة إلى زراعة قرنية عند بلوغ عامه السابع عشر، بسبب تطور النمو.