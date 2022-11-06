شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية تدين جريمة إعدام الشاب "نفل"

الجبهة العربية الفلسطينية تدين جريمة إعدام الشاب "نفل"
مصعب نفل
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة العربية الفلسطينية، جريمة إعدام الشاب مصعب نفل (18 عامًا) التي ارتكبها الاحتلال بدم بارد، معتبرة أن هذه الجريمة تعكس إصرار الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، إن "جريمة إعدام الشاب مصعب نفل، تؤكد مجدداً عن مدى العقلية الإجرامية التي تحكم هذه العصابات الصهيونية والقائمة على الفكر التلمودي المُشبع بالحقد والكراهية، كما وتكشف حجم التواطؤ والتساوق الدولي مع الاحتلال، مطالبة بوقف جرائم العربدة والإعدامات اليومية الممارسة بحق شعبنا الفلسطيني". 

ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم الاحتلال وتحميل دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن نتائجها ومعاقبتها على ما تقترفه من جرائم متواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فلا يعقل ان تبقى إسرائيل خارج إطار المحاسبة والقانون الدولي.

وتوجهت الجبهة بالعزاء لذوي الشهيد نفل وإلى كافة أهلنا وشعبنا في كل أماكن تواجده، مؤكدة لهم أن دماء الشهداء تقربنا من تحقيق النصر.

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