"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد مصعب نفل

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الشاب مصعب محمد محمود نفل، الذي استشهد متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه قرب قرية سنجل شمال رام الله.وقالت الحركة: إن "استمرار العدو في عمليات القتل الارهابية الممنهجة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، يؤكد على صوابية منهج المواجهة والتصدي للعدو وجرائمه المتكررة ضد أبناء شعبنا الأعزل".ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية إلى تصعيد العمل المقاوم واستنفار كل طاقات شعبنا لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية والمستوطنين، والرد القوي على جرائم الاحتلال.وأكدت حركة المقاومة الشعبية على التحرك العاجل والفوري للمؤسسات الحقوقية والدولية في كافة المنصات والمنابر الدولية لملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة.