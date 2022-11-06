طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين.وقالت الهيئة: إن "السفر سيكون للحافلتين: التاسعة، والعاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/36)، بالإضافة إلى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (43/2022)".وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.وأضافت الهيئة: أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، ويجب إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.وطالبت بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، كما وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.