سلفيت: مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ومعدات زراعية

رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من مستوطني (بروخين)، المقامة على أراضي المواطنين، سرقوا 19 كيسا من الزيتون وماكنات ومعدات خراطة في منطقة "العبارات/ العقبة" شمال البلدة تعود ملكيتها للمواطنين مهدي عودة وعميد الديك.يشار إلى أن هذه المنطقة تشهد اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تمثلت بهدم غرف زراعية، واعتداءات على المزارعين والتي كان آخرها الاعتداء بالضرب على المزارع عبد الناصر قاعود أمس، إضافة إلى سرقة وحرق وتقطيع الأشجار.