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البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر البرلمان العربي ، اليوم الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال الفيدرالية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا ، ولأسر الشهداء ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد البرلمان العربي التأكيد على موقفه الثابت في دعم جمهورية الصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها.

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