شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تضيق وضغط شديد من قبل إدارة سجن عسقلان على الأسير "الزبيدي"

هيئة الأسرى: تضيق وضغط شديد من قبل إدارة سجن عسقلان على الأسير "الزبيدي"
الأسير زكريا الزبيدي
رام الله - دنيا الوطن
 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير المعزول زكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين، ما زال يعاني من ظروف عزل قاسية.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسير الزبيدي أبلغ محاميها كريم عجوة، إنه عندما تم نقله إلى عزل عسقلان تم وضعه في البداية في غرفة عزل سيئة للغاية وذات رائحة كريهة ومزودة بكاميرات، وهي ذات الغرفة التي كان معزولا بها الأسير احمد مناصرة، وبعد ساعات نقل الى غرفة أخرى.

وتابع الزبيدي: "توجد تفتيشات مستمرة لغرفة العزل التي يوجد بداخلها، ويتم اجراؤها بشكل يومي، إضافة الى إجراء تفتيشات أسبوعيا من قبل الوحدات التابعة لإدارة السجون، كما لا تسمح له إدارة المعتقل بالخروج لساحة الفورة إلا لساعة واحدة فقط، والطعام الذي يقدم سيئ".

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الزبيدي في 27 كانون الثاني من عام 2019 بعد اقتحام مدينة رام الله، وهو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" خلال شهر أيلول/ الماضي، وأعيد اعتقاله هو ورفيقه الأسير محمد العارضة، قرب قرية أم الغنم في الجليل الأسفل، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات.

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