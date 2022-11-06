جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد مصعب نفل

رام الله - دنيا الوطنشيعت الجماهير الفلسطينية في رام الله، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشاب مصعب محمد نفل (١٨ عاماً)، الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال مساء أمس.وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي إلى مسقط رأس الشهيد في قرية المزرعة الشرقية حيث ألقيت عليه نظرة الوداع من أهله ومحبيه.وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مدرسة المزرعة الشرقية قبل نقله إلى مقبرة البلدة لمواراته الثرى.وأشاد المتحدثون في الجنازة بتضحية الشهيد، معبرين عن فخر بلدة المزرعة الشرقية بشهيدها.