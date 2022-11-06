شؤون فلسطينية

البكري: 24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 73 وقتًا في الإبراهيمي الشهر الماضي

البكري: 24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 73 وقتًا في الإبراهيمي الشهر الماضي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن الاحتلال ومستوطنيه اقتحموا المسجد الأقصى 24 مرة، فيما منع رفع الأذان 73 وقتا في الحرم الإبراهيمي وأغلق خمسة أيام، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف البكري في التقرير الذي تعده دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة وصدر اليوم الأحد، أن الاحتلال لم يكتف بذلك بل تعدى الأمر الى قيام مستوطنين بحرق نسخ من القرآن وألقوها في حاوية النفايات قرب مسجد قيطون بالبلدة القديمة من الخليل.

وبيّن أن أعدادا كبيرة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، اقتحمت المسجد الأقصى عشية "عيد الغفران"، ومارسوا طقوسا تلمودية أمام بواباته وفي ساحاته وخاصة المنطقة الشرقية، كما اقتحم عضوا (كنيست) السابق يهودا غليك وعضو الكنيست ترومان، مقبرة باب الرحمة، ونفخا في البوق مع مستوطنين آخرين، وأدى عدد منهم "السجود الملحمي" على أبواب الأقصى.

ورصد التقرير، قيام الاحتلال بإغلاق كامل الشوارع في مدينة القدس، خاصة البلدة القديمة وحول المسجد الاقصى، وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم، وسط سماحه لسوائب المستوطنين بحرية الحركة، في مسيراتهم التي جابت البلدة القديمة وساحة حائط البراق حاملين "القرابين النباتية" في عيد الغفران.

وتابع: "قوات الاحتلال اعتدت على المصلين خلال توجههم الى الأقصى، وسيَّر الاحتلال طائرة في سماء المسجد لمراقبة المكان، واقتحم المصلى القبلي وأخرج بالقوة عددا من المعتكفين فيه، ومنع المرابطين القادمين من أراضي الـ48 من دخول البلدة القديمة".

وأضاف التقرير: "خلال أيام عيد العرش، استباح مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات وقيود على دخول المصلين، وكان من بين المقتحمين عضو (كنيست) المتطرف ايتمار بن غفير، وأدى العشرات منهم طقوسهم الجماعية في الأقصى، وانبطح بعضهم في الساحات، ونشر المستوطنون تسجيلا يظهر قيام أحدهم بقص شعر ابنه داخل الأقصى".

ورصد التقرير استباحة آلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والذين أقاموا حفلا موسيقيا داخل أروقته، وحوَّلوا محيطه والشوارع الموصلة إليه إلى ثكنة عسكرية وانتشر المئات من جنود وآليات الاحتلال في المنطقة، وتم إغلاق كافة المداخل المؤدية للمسجد.

أخبار ذات صلة

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

وفد عن التحالف الأوروبي يسلّم ممثل &#34;لاهاي&#34; مذكرة تتعلق بأوضاع المعتقلين الإداريين بسجون الاحتلال

وفد عن التحالف الأوروبي يسلّم ممثل "لاهاي" مذكرة تتعلق بأوضاع المعتقلين الإداريين بسجون الاحتلال

سلفيت: مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ومعدات زراعية

سلفيت: مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ومعدات زراعية

العواودة: المقاومة فعل مستمر ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا

العواودة: المقاومة فعل مستمر ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا

هيئة الأسرى: تضيق وضغط شديد من قبل إدارة سجن عسقلان على الأسير &#34;الزبيدي&#34;

هيئة الأسرى: تضيق وضغط شديد من قبل إدارة سجن عسقلان على الأسير "الزبيدي"

جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد مصعب نفل

جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد مصعب نفل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدعو للإفراج العاجل عن الأسير أبو حميد

"التعاون الإسلامي" تدعو للإفراج العاجل عن الأسير أبو حميد

الخارجية الأميركية تكشف تفاصيل مكالمة بين بلينكن والرئيس عباس

الخارجية الأميركية تكشف تفاصيل مكالمة بين بلينكن والرئيس عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد عن التحالف الأوروبي يسلّم ممثل &#34;لاهاي&#34; مذكرة تتعلق بأوضاع المعتقلين الإداريين بسجون الاحتلال

وفد عن التحالف الأوروبي يسلّم ممثل "لاهاي" مذكرة تتعلق بأوضاع المعتقلين الإداريين بسجون الاحتلال

سلفيت: مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ومعدات زراعية

سلفيت: مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ومعدات زراعية

هيئة الأسرى: تضيق وضغط شديد من قبل إدارة سجن عسقلان على الأسير &#34;الزبيدي&#34;

هيئة الأسرى: تضيق وضغط شديد من قبل إدارة سجن عسقلان على الأسير "الزبيدي"

جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد مصعب نفل

جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد مصعب نفل

البكري: 24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 73 وقتًا في الإبراهيمي الشهر الماضي

البكري: 24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 73 وقتًا في الإبراهيمي الشهر الماضي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدعو للإفراج العاجل عن الأسير أبو حميد

"التعاون الإسلامي" تدعو للإفراج العاجل عن الأسير أبو حميد

أبو جيش يستعرض محاور دعم منظمة العمل الدولية لسوق العمل الفلسطيني

أبو جيش يستعرض محاور دعم منظمة العمل الدولية لسوق العمل الفلسطيني

حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

منوعات

شاهد.. هادي خليل يدعو وائل جسار الى المسرح ويغني &#34;غريبة الناس&#34;

شاهد.. هادي خليل يدعو وائل جسار الى المسرح ويغني "غريبة الناس"

بالصور.. حقيقة دخول ناصيف زيتون القفص الذهبي

بالصور.. حقيقة دخول ناصيف زيتون القفص الذهبي

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس &#34;زهرة2&#34;

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس "زهرة2"

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرض حسابها (فيس بوك) للاختراق وتهدد

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرض حسابها (فيس بوك) للاختراق وتهدد

شاهد: هيا مرعشلي تخرج عن صمتها وتكشف سبب اختفائها المفاجئ

شاهد: هيا مرعشلي تخرج عن صمتها وتكشف سبب اختفائها المفاجئ

جيني أسبر تكشف عن أسرار جديدة بالموسم القادم لمسلسل &#34;صبايا&#34;

جيني أسبر تكشف عن أسرار جديدة بالموسم القادم لمسلسل "صبايا"

عربي

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

البرلمان العربي يستنكر التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية غربي مقديشو

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم