البكري: 24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 73 وقتًا في الإبراهيمي الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن الاحتلال ومستوطنيه اقتحموا المسجد الأقصى 24 مرة، فيما منع رفع الأذان 73 وقتا في الحرم الإبراهيمي وأغلق خمسة أيام، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأضاف البكري في التقرير الذي تعده دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة وصدر اليوم الأحد، أن الاحتلال لم يكتف بذلك بل تعدى الأمر الى قيام مستوطنين بحرق نسخ من القرآن وألقوها في حاوية النفايات قرب مسجد قيطون بالبلدة القديمة من الخليل.وبيّن أن أعدادا كبيرة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، اقتحمت المسجد الأقصى عشية "عيد الغفران"، ومارسوا طقوسا تلمودية أمام بواباته وفي ساحاته وخاصة المنطقة الشرقية، كما اقتحم عضوا (كنيست) السابق يهودا غليك وعضو الكنيست ترومان، مقبرة باب الرحمة، ونفخا في البوق مع مستوطنين آخرين، وأدى عدد منهم "السجود الملحمي" على أبواب الأقصى.ورصد التقرير، قيام الاحتلال بإغلاق كامل الشوارع في مدينة القدس، خاصة البلدة القديمة وحول المسجد الاقصى، وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم، وسط سماحه لسوائب المستوطنين بحرية الحركة، في مسيراتهم التي جابت البلدة القديمة وساحة حائط البراق حاملين "القرابين النباتية" في عيد الغفران.وتابع: "قوات الاحتلال اعتدت على المصلين خلال توجههم الى الأقصى، وسيَّر الاحتلال طائرة في سماء المسجد لمراقبة المكان، واقتحم المصلى القبلي وأخرج بالقوة عددا من المعتكفين فيه، ومنع المرابطين القادمين من أراضي الـ48 من دخول البلدة القديمة".وأضاف التقرير: "خلال أيام عيد العرش، استباح مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات وقيود على دخول المصلين، وكان من بين المقتحمين عضو (كنيست) المتطرف ايتمار بن غفير، وأدى العشرات منهم طقوسهم الجماعية في الأقصى، وانبطح بعضهم في الساحات، ونشر المستوطنون تسجيلا يظهر قيام أحدهم بقص شعر ابنه داخل الأقصى".ورصد التقرير استباحة آلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والذين أقاموا حفلا موسيقيا داخل أروقته، وحوَّلوا محيطه والشوارع الموصلة إليه إلى ثكنة عسكرية وانتشر المئات من جنود وآليات الاحتلال في المنطقة، وتم إغلاق كافة المداخل المؤدية للمسجد.