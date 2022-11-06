الخارجية الأميركية تكشف تفاصيل مكالمة بين بلينكن والرئيس عباس





ووفق برايس، فإن بلينكن أعاد التأكيد على التزامنا بحل الدولتين وشدد على قلقه البالغ إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك ما وصفه "التوترات وأعمال العنف المتزايدة وسقوط ضحايا في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين".





وشدد بلينكن أيضاً على ضرورة قيام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بتخفيف التصعيد بشكل طارئ.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث مع الرئيس محمود عباس، وناقشا الجهود المشتركة الرامية إلى تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته.