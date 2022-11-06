أبو جيش يستعرض محاور دعم منظمة العمل الدولية لسوق العمل الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العمل نصري أبو جيش، خلال كلمته، في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف، لمناقشة وثيقة البرنامج المعزز للتعاون الإنمائي من أجل الأراضي العربية المحتلة وبرنامج العمل اللائق الثالث للأعوام 2023-2026، وبدعم حوالي 10 مليون دولار لمدة أربع سنوات.كما وشدد على أهمية أن يشمل البرنامج أربعة محاور رئيسية، وهي: المحور الأول والذي يتمثل في التركيز على خلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، والمحور الثاني التركيز على دعم منظومة التفتيش والسلامة والصحة المهنية ودعم إنشاء مركز وطني للسلامة والصحة المهنية.وأضاف أبو جيش أن المحور الثالث من البرنامج يشمل التركيزعلى إعادة تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي ودعم الحماية الاجتماعية للعمال، أما المحور الرابع يتمثل في التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها عمالنا الفلسطينيين العاملين داخل المنشآت الإسرائيلية، من حيث التركيز على حرية الحركة والتنقل خاصة على المعابر، والإخلال في اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الإسرائيلية، وظاهرة سماسرة التصاريح، والحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي 48.وأشار أبو جيش إلى أنه تم بالإجماع دعم البرنامج المقترح من قبل دولة فلسطين، لكن إسرائيل اعترضت على المحور الثالث، ولكن لم يؤخذ اعتراضها في الحسبان.وعلى هامش الاجتماع، التقى أبو جيش مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، ووزير العمل القطري، وسفراء الدول العربية المتواجدين في جنيف، وبحث معهم آلية اعتماد هذه المحاور، حيث سيكون هناك لجنة فنية لوضع تفاصيل حول آلية تنفيذ المحاور التي ذكرت.