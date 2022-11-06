حوار خاص مع "دنيا الوطن"..مديرة (USAID): نتوقع تخصيص نحو 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الضفة الغربية وغزة، إيمي توهل-ستول، أن هناك توقعات بتخصيص ما لا يقل عن 500 مليون دولار، لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدس.وتحدثت توهل-ستول في حوار مطول وخاص مع "دنيا الوطن" عن العراقيل التي تواجه عمل الوكالة الأميركية في قطاع غزة، مشيرة أن دعم (USAID) يتوافق مع جميع قوانين الولايات المتحدة المعمول بها، والذي يشمل ضمان عدم ذهاب دولار واحد من المساعدات الأمريكية إلى حركة حماس، وفق تعبيرها.وأشارت إلى أن لدى الوكالة الأميركية أنظمة تساعدها على ضمان أن المساعدات تذهب لدعم الناس في غزة، وليس "الكيانات الحكومية".وفيما يتعلق بالقطاعات التي تمولها الوكالة الأميركية، قالت توهل-ستول: إن البرامج الحالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في غزة، تعالج مجموعة واسعة من الاحتياجات، بما في ذلك دعم البنية التحتية المجتمعية الصغيرة، وتنشيط القطاع الخاص، واحتياجات المياه والصرف الصحي للسكان المعرضين للخطر وفرص العمل قصيرة الأمد وغيرها.وتؤكد توهل-ستول أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استثمرت 150 مليون دولار لتمكين الفلسطينيين من بناء مجتمعات مزدهرة وقادرة على الصمود، وتعزيز التنمية الشاملة. بين عامي 2021 و 2024، وفي انتظار موافقة الكونجرس الأمريكي، متوقعة أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 500 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدس.وأضافت: بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقدم المساعدة لدعم سكان غزة من خلال الأنشطة المستهدفة، بما في ذلك الاستجابة الصحية لـ (كوفيد-19)، والنمو الاقتصادي وتوليد الدخل قصير الأجل، والديمقراطية والحوكمة، والوصول إلى المياه والصرف الصحي للأسر المعيشية، والمساعدات الغذائية الطارئة، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة الإنسانية والحرجة. إمدادات الإغاثة والحماية للفئات الضعيفة.وأكدت على أن أحد الأمثلة على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في غزة، كانت بالشراكة مع مؤسسة (أنيرا)، حيث تم بناء طابق إضافي مفروش بالكامل في مدرسة راهبات الوردية في غزة، مما يتيح لـ 125 طالبًا إضافيًا في سن المدرسة الثانوية مواصلة تعليمهم في نفس المؤسسة وتحسين حياة الناس في غزة.وفيما يلي نص الحوار التي أجرته "دنيا الوطن" مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الضفة الغربية وغزة، إيمي توهل-ستول:1.نحن ندرك أن هناك تحديات عند العمل في غزة. لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العديد من العمليات المعمول بها للمساعدة في تخفيف الصعوبات والمخاطر في أي مكان نعمل فيه، بما في ذلك غزة. على سبيل المثال، للتغلب على تحديات الوصول، نقوم بتوظيف متعاقدين لمراقبة برامجنا في غزة لضمان وصول المساعدة إلى المستفيدين المقصودين. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منظمات المجتمع المدني لمناصرة وخدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل، مما يزيد من مشاركة المواطنين ومشاركتهم.كما نعمل عن كثب مع شركائنا والمجتمع الدولي لضمان وصول المواد والمساعدات الهامة إلى غزة. تدعم أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سكان غزة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المختلفة لتحسين حياة الفلسطينيين لمواجهة التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.2.يتوافق دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع جميع قوانين الولايات المتحدة المعمول بها. وهذا يشمل ضمان عدم ذهاب دولار واحد من المساعدات الأمريكية إلى حماس.لدينا أنظمة تساعدنا على ضمان أن مساعداتنا تذهب لدعم الناس في غزة، وليس الكيانات الحكومية. تم تصميم برامجنا في غزة لاستهداف المجتمعات المحلية لدعم المحتاجين، ويتم تقديم مساعدتنا من خلال متعاقدين ومنح شركاء موثوق بهم تم فحصهم. تفخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم شعب غزة.3.تعالج البرامج الحالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في غزة مجموعة واسعة من الاحتياجات، بما في ذلك دعم البنية التحتية المجتمعية الصغيرة، وتنشيط القطاع الخاص، واحتياجات المياه والصرف الصحي للسكان المعرضين للخطر، والتوظيف قصير الأجل والإغاثة في حالات الطوارئ، والوقاية من (كوفيد-19) وتمكين الشباب، والمساعدة الغذائية، والصحة في حالات الطوارئ وحماية الأطفال والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال مكتبنا للمساعدة الإنسانية (BHA). وبعض الأمثلة كالتالي:تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على توسيع فرص التعلم للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ( 10 و19 عامًا) من خلال توفير التدريب على المهارات الحياتية وأنشطة ومبادرات المشاركة المدنية وبرامج الشباب التي ستساعد في إعداد الشباب لسوق العمل. ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع ما لا يقل عن سبع منظمات مجتمعية كمساحات آمنة للشباب حيث يمكن للشباب تلقي التدريب والوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها.من خلال دعم برنامج الغذاء العالمي، تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قسائم غذائية ودعم طارئ لتلبية الاحتياجات الغذائية لـ 120،000 شخص في غزة.بالشراكة مع مؤسسة (أنيرا)، دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إعادة تأهيل شبكة المياه في بيت حانون، مما يضمن وصولًا موثوقًا للمياه لأكثر من 12000 شخص. في وقت لاحق من هذا العام، سيتم الانتهاء من ثلاث شبكات مياه أخرى، لتصل إلى أكثر من 140،000 مستفيد في دير البلح وخان يونس ورفح.وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا شبكة مستشفيات القدس الشرقية، والتي تعد مزوّدًا مهمًا للرعاية للفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.كما تموّل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنشطة بناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أحد الأنشطة الرائعة هو مسرّع الجيل التالي. استنادًا إلى الفرضية القائلة بأن البنية التحتية البشرية والاقتصادية المترابطة ضرورية لدعم سلام دائم، يستخدم الجيل القادم من مسرّعات الأعمال ريادة الأعمال كوسيلة لجذب الشباب الإسرائيليين والفلسطينيين ودعم تنميتهم كقادة في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة وإسرائيل، خلال هذا النشاط الذي يمتد لثلاث سنوات، وسيشارك 128 من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين الواعدين في برنامج تسريع بدء التشغيل السنوي والمكثف لمدة ثلاثة أشهر، ستتاح الفرصة للأشخاص الذين يقومون بعمل زمالة في فترة الصيف، بما في ذلك من غزة، لتطوير ما يقرب من 32 مشروعًا تجاريًا يتلقون ما متوسطه 50000 دولار من الاستثمار الأولي في كل مشروع.4.نحن لا نضع خطاً متشدداً في توزيع المساعدات بين غزة والضفة الغربية، وبالتأكيد تؤخذ الاحتياجات والفرص في الاعتبار عند تطوير خطط البرامج، وهناك عدد من برامجنا تدعم الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.هناك عدد من المعايير التي تنظر فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عند اتخاذ قرارات التمويل. نتطلع دائمًا إلى حيث يمكننا الحصول على أكبر تأثير من مساعدتنا. نحن نبحث أيضًا عن التدخلات التي ستحصل على موافقة الكونغرس.عند النظر في المساعدة المطلوبة في غزة، لدينا وسائل وآليات مختلفة تحت تصرفنا داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال أجزاء مختلفة من الوكالة، والتي تسمح لنا بالاستجابة للاحتياجات المختلفة عند ظهورها وتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها لغزة، مثل المساعدة الإنسانية، المساعدة الغذائية (من خلال دعمنا لبرنامج الغذاء العالمي الذي يوفر قسائم غذائية لـ 120.000 شخص في غزة)، وعملنا مع "أنيراأرينا" من خلال مشروع (PCIDS)، والذي من خلاله سنحسن الوصول إلى شبكات المياه لأكثر من 150.000 شخص في غزة.5.هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو تمكين الفلسطينيين من بناء مجتمعات مزدهرة، وتعزيز التنمية الشاملة، وتعزيز حل الدولتين. وتحت هذا الهدف، نقوم بتطوير إطار عمل استراتيجي لتوجيه القطاعات التي نعمل فيها.وكجزء من هذه العملية، تشارك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مشاورات مع المجتمعات المحلية والجهات المانحة الأخرى والمنظمات الدولية للتعرف على الاحتياجات في غزة، سواء كانت تلك احتياجات مستمرة تتطلب المزيد من المساعدة المخطط لها، أو احتياجات ناشئة بعد أحداث معينة مثل (كوفيد-19)، وتصاعد العنف، وما إلى ذلك التي تتطلب مساعدة محددة وحساسة للوقت.وبناءً على هذا الإطار، تصمم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج في القطاعات المستهدفة.6.تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية عبر مجموعة من القطاعات. المؤسسات الإعلامية مؤهلة لتلقي التمويل بموجب برامجنا الأوسع.على سبيل المثال، من خلال نشاط المشاركة المدنية والمجتمعية للمشاركة المدنية (CPCE)، دعمت خدمات الإغاثة الكاثوليكية الشريكة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إحدى وكالات الأنباء المحلية من خلال نشاط لتدريب الشباب ودعمهم بوصفهم وكلاء للتغيير في وسائل الإعلام وجهود المناصرة الأخرى. تستخدم CPCE التدريب الإعلامي في العديد من الأنشطة الأخرى لدعم المجتمعات لمناصرة تقديم خدمات خاضعة للمساءلة وشفافة من الحكومات المحلية.بالإضافة إلى ذلك، يسعدنا أن نناقش نشاط المواطنة النشطة الجديد الذي تم التوقيع عليه في سبتمبر. حيث يدعم هذا النشاط الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار لمدة خمس سنوات، قطاع المجتمع المدني والمواطنين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين ليصبحوا أكثر نشاطًا في صنع القرار والدعوة لحقوق المواطنين واحتياجاتهم.ومن خلال هذا النشاط، ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الإعلامية. وهذا بدوره سيمكن منظمات المجتمع المدني من الاستجابة بفعالية لاحتياجات الناخبين، بما في ذلك تلك الموجودة في المجتمعات المهمشة، والدفاع عن قضاياهم، وزيادة وعي المواطنين ومشاركتهم.