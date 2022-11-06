حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، الشهيد مصعب نفل، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، قرب بلدة سنجل شمال رام الله.وقالت الحركة في بيانها، إن "هذه الدماء ستكون لعنة تطارد المحتل في كل زقاق، ولن يهدأ بال الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقّ الشهداء ويثأر لدمائهم على طريق التحرير والعودة.ودعت إلى عدم تفويت أي فرصة لاستهداف جنود العدو والتربص بالمستوطنين الذين يعربدون في الأرض الفلسطينية المحتلة.وأضافت: "تعازينا لذوي الشهيد ومحبيه، ونرسل بتحية المقاومة إلى شباب فلسطين وثوارها الأبطال، الذين يتصدون لاقتحامات العدو الهمجية، ويقفون بوجه جرائمه الإرهابية".