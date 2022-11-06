"أبو مويس" يبحث مع رئيس الجمعية التربوية الأردنية تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، بمكتبه، اليوم، مع رئيس الجمعية التربوية الأردنية راتب السعود والوفد المرافق؛ سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وناقش الجانبان التعاون في مجال البحث العلمي، من خلال تنظيم مؤتمرات علمية مشتركة، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفي هذا السياق، أكد أبو مويس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، مشيراً إلى البرنامج التنفيذي التعاوني الموقع بين فلسطين والأردن والذي يشمل مجالات تعاونية مختلفة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.من جانبه، ثمّن السعود العلاقات المتينة بين الشعبين الفلسطيني والأردني، مؤكداً المضي قُدماً في تأصيل التعاون مع وزارة "التعليم العالي" الفلسطينية، بما يسهم في تجويد المخرجات التعليمية والارتقاء بواقع البحث العلمي في كلا البلدين.وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. عبير الشهابي.