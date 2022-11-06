شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير

"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي كان آخرها جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد وأدت إلى استشهاد المواطن مصعب نفل (18 عاما) وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة.

كما أدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، جريمة هدم المنازل وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم واجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم كما حدث في ضاحية السلام شمال شرق القدس، إضافة لجرائم العقوبات الجماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها وفي مقدمتها حصار التجمعات السكانية الفلسطينية وإغلاق مداخل البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية وشل قدرة المواطنين الفلسطينيين على الحركة والتنقل.

وقالت إنها "تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا، وترى فيه امعانا في تنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين في محاولة رسمية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ودعوة صريحة لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف بهدف إزاحة أي جهود دولية وإقليمية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع أو الحديث عنها".

وحملت الخارجية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الدموي ضد شعبنا، كما تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته المريب وتعايشه مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، وترى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات التعبير عن القلق او تشخيص الحالة بات يشكل غطاء تستغله دولة الاحتلال ليس فقط للتنكيل بشعبنا وإنما أيضا لتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتخريب فرص إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع.

وجددت مطالبتها بموقف دولي وأميركي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها، ويجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وأكدت الخارجية أن شعبنا صامد في أرض وطنه، متمسكا بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ولن تثنيه جرائم الاحتلال عن مواصلة نضاله حتى يتم كسر ازدواجية المعايير الدولية ووقفها.

أخبار ذات صلة

حوار خاص مع &#34;دنيا الوطن&#34;..مديرة (USAID): نتوقع برمجة نحو 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني

حوار خاص مع "دنيا الوطن"..مديرة (USAID): نتوقع برمجة نحو 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني

حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

&#34;أبو مويس&#34; يبحث مع رئيس الجمعية التربوية الأردنية تعزيز التعاون

"أبو مويس" يبحث مع رئيس الجمعية التربوية الأردنية تعزيز التعاون

نابلس: مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين جرّاء حادث سير

نابلس: مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين جرّاء حادث سير

بالفيديو: مستوطنون يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحماية شرطة الاحتلال

بالفيديو: مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال

نابلس: مستوطنون ينصبون &#34;كرفانات&#34; في أراضي يانون

نابلس: مستوطنون ينصبون "كرفانات" في أراضي يانون

وزارة الأسرى: الاحتلال يبت بقضية الأسير &#34;ريان&#34; اليوم أو غدًا

وزارة الأسرى: الاحتلال يبت بقضية الأسير "ريان" اليوم أو غدًا

إسرائيل تُبدي إنزاعجها من تحرك الفلسطينيين ضدها في &#34;لاهاي&#34;

إسرائيل تُبدي إنزاعجها من تحرك الفلسطينيين ضدها في "لاهاي"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

&#34;أبو مويس&#34; يبحث مع رئيس الجمعية التربوية الأردنية تعزيز التعاون

"أبو مويس" يبحث مع رئيس الجمعية التربوية الأردنية تعزيز التعاون

بالفيديو: مستوطنون يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحماية شرطة الاحتلال

بالفيديو: مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال

نابلس: مستوطنون ينصبون &#34;كرفانات&#34; في أراضي يانون

نابلس: مستوطنون ينصبون "كرفانات" في أراضي يانون

نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة اللبن الساوية ويهدد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم

نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة اللبن الساوية ويهدد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم

غزة: &#34;المرور&#34;: ثماني إصابات في 20 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: "المرور": ثماني إصابات في 20 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس والخليل

نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

منوعات

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس &#34;زهرة2&#34;

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس "زهرة2"

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرض حسابها (فيس بوك) للاختراق وتهدد

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرض حسابها (فيس بوك) للاختراق وتهدد

شاهد: هيا مرعشلي تخرج عن صمتها وتكشف سبب اختفائها المفاجئ

شاهد: هيا مرعشلي تخرج عن صمتها وتكشف سبب اختفائها المفاجئ

جيني أسبر تكشف عن أسرار جديدة بالموسم القادم لمسلسل &#34;صبايا&#34;

جيني أسبر تكشف عن أسرار جديدة بالموسم القادم لمسلسل "صبايا"

شاهد: إطلالة جذابة لمنى زكي &#34;تشبه أميرات ديزني&#34;

شاهد: إطلالة جذابة لمنى زكي "تشبه أميرات ديزني"

عربي

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام

الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام