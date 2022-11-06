شؤون فلسطينية

نابلس: مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين جرّاء حادث سير

نابلس: مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين جرّاء حادث سير
رام الله - دنيا الوطن
لقي اليوم الأحد، مواطن يبلغ من العمر 64 عاما مصرعه، وأصيب أربعة آخرون بجروح مختلف، في حادث سير قرب بلدة مادما، جنوب نابلس.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الحادث وقع على الشارع الالتفافي جنوبي نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء عن وفاة شخص من المصابين لاحقا.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد السائقين كافة بضرورة الالتزام بقوانين السير والشاخصات المرورية وعدم تجاوز السرعة المسموحة وخاصة في الطرقات الخارجية الواصلة بين المحافظات.

أخبار ذات صلة

حوار خاص مع &#34;دنيا الوطن&#34;..مديرة (USAID): نتوقع برمجة نحو 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني

حوار خاص مع "دنيا الوطن"..مديرة (USAID): نتوقع برمجة نحو 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني

حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

&#34;أبو مويس&#34; يبحث مع رئيس الجمعية التربوية الأردنية تعزيز التعاون

"أبو مويس" يبحث مع رئيس الجمعية التربوية الأردنية تعزيز التعاون

&#34;الخارجية&#34; تدين جرائم الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير

"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال وتطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير

بالفيديو: مستوطنون يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحماية شرطة الاحتلال

بالفيديو: مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال

نابلس: مستوطنون ينصبون &#34;كرفانات&#34; في أراضي يانون

نابلس: مستوطنون ينصبون "كرفانات" في أراضي يانون

وزارة الأسرى: الاحتلال يبت بقضية الأسير &#34;ريان&#34; اليوم أو غدًا

وزارة الأسرى: الاحتلال يبت بقضية الأسير "ريان" اليوم أو غدًا

إسرائيل تُبدي إنزاعجها من تحرك الفلسطينيين ضدها في &#34;لاهاي&#34;

إسرائيل تُبدي إنزاعجها من تحرك الفلسطينيين ضدها في "لاهاي"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد المضي على طريق المقاومة

&#34;أبو مويس&#34; يبحث مع رئيس الجمعية التربوية الأردنية تعزيز التعاون

"أبو مويس" يبحث مع رئيس الجمعية التربوية الأردنية تعزيز التعاون

بالفيديو: مستوطنون يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحماية شرطة الاحتلال

بالفيديو: مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال

نابلس: مستوطنون ينصبون &#34;كرفانات&#34; في أراضي يانون

نابلس: مستوطنون ينصبون "كرفانات" في أراضي يانون

نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة اللبن الساوية ويهدد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم

نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة اللبن الساوية ويهدد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم

غزة: &#34;المرور&#34;: ثماني إصابات في 20 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: "المرور": ثماني إصابات في 20 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس والخليل

نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

منوعات

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

العثور على جثة فنان شاب في حوض استحمام منزله

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالفيديو.. سحر رامي تستذكر اللحظات الأخيرة من حياة حسين الإمام

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس &#34;زهرة2&#34;

بالصور.. نادين نجيم وسامية الجزائري بكواليس "زهرة2"

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرض حسابها (فيس بوك) للاختراق وتهدد

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرض حسابها (فيس بوك) للاختراق وتهدد

شاهد: هيا مرعشلي تخرج عن صمتها وتكشف سبب اختفائها المفاجئ

شاهد: هيا مرعشلي تخرج عن صمتها وتكشف سبب اختفائها المفاجئ

جيني أسبر تكشف عن أسرار جديدة بالموسم القادم لمسلسل &#34;صبايا&#34;

جيني أسبر تكشف عن أسرار جديدة بالموسم القادم لمسلسل "صبايا"

شاهد: إطلالة جذابة لمنى زكي &#34;تشبه أميرات ديزني&#34;

شاهد: إطلالة جذابة لمنى زكي "تشبه أميرات ديزني"

عربي

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام

الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام