نابلس: مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين جرّاء حادث سير

رام الله - دنيا الوطنلقي اليوم الأحد، مواطن يبلغ من العمر 64 عاما مصرعه، وأصيب أربعة آخرون بجروح مختلف، في حادث سير قرب بلدة مادما، جنوب نابلس.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الحادث وقع على الشارع الالتفافي جنوبي نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء عن وفاة شخص من المصابين لاحقا.وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.وناشد السائقين كافة بضرورة الالتزام بقوانين السير والشاخصات المرورية وعدم تجاوز السرعة المسموحة وخاصة في الطرقات الخارجية الواصلة بين المحافظات.