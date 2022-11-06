نابلس: مستوطنون ينصبون "كرفانات" في أراضي يانون

رام الله - دنيا الوطننصب مستوطنون، اليوم الاحد، عددا من "الكرفانات"، في أراضي خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا، جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن نحو 50 مستوطنا يقومون بنصب " كرفانات" في منطقة الرومي في أراضي خربة يانون من الجهة الشرقية الشمالية، التي تبعد عن مستوطنة (إيتمار) والبؤرة الاستيطانية "777"، نحو كيلومتر.وأضاف أن خربة يانون محاطة بخمس مستوطنات وبؤر استيطانية، والتي تتوسع على حساب أراضي المواطنين، وجرى الاستيلاء على أكثر من 75% من أراضيها.