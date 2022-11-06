تحرّك فلسطيني في "لاهاي" ضد إسرائيل والأخيرة تُبدي إنزعاجها

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن الفلسطينيين يروّجون لاقتراح في الأمم المتحدة يتم فيه تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث تصوغ رأيًا قانونيًا حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه " وفقًا لصياغة المقترح، سيسعى الفلسطينيون من خلال نيكاراغوا، إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة هو احتلال مستمر، والضم أمر واقع، لذلك فهو يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن".وأوضحت أنهم "في إسرائيل منزعجون جدًا من هذا الإجراء، ويتوقعون أن تكون فرص تمريره والموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة عالية للغاية".ونقلت القناة عن مصدر مطلع على الأمر القول، إن "الولايات المتحدة تمارس أيضًا ضغوطًا شديدة في محاولة لتأخير الخطوة، لكن دون نجاح في الوقت الحالي".