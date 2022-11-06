دولي

ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل السلاح بصفوف هذه الفئة داخل المستوطنات الإسرائيلية.. ما السبب؟

ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل السلاح بصفوف هذه الفئة داخل المستوطنات الإسرائيلية.. ما السبب؟
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بارتفاع عدد طلبات التصاريح لحمل السلاح التي قُدّمت من النساء داخل المستوطنات بالضفة الغربية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، فإن "الطلب من قِبل النساء في المستوطنات للحصول على تراخيص حمل السلاح قد تزايدت في الآونة الخيرة، وذلك في ظل تصاعد عمليات المقاومة والعمليات المسلحة في الضفة الغربية".

وبحسب الصحيفة، فإن "تصاعد عمليات المقاومة المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية في الضفة، ساهم في زيادة الدفاعية لدى النساء في المستوطنات لتقديم طلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح، وكذلك التدريب على استعمال السلاح، حيث تم تسجيل طلبات قياسية وغير مسبوقة". وفق من نقل موقع (عرب 48).

وذكرت الصحفية أنه "على مدار العامين الماضيين نظمت في مستوطنات الضفة دورات خاصة للنساء للتدريب على استعمال السلاح، كما أقيمت دورة خاصة في مستوطنة (كريات أربع) لتحسين مهارات استعمال السلاح بصفوف النساء، وشاركت بالدورة زوجة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير."

وأوضحت الصحيفة أن "الدورات للتدريب على استعمال السلاح يتم تمويلها من قبل جمعية استيطانية، كما أن الدورات تنظم بالمجان، علما أن هناك 12 امرأة من المستوطنات انخرطن مؤخرا بدورة للتدريب حول كيفية استعمال السلاح".

أخبار ذات صلة

الحرب الروسية الأوكرانية.. إلى أين وصلت؟

الحرب الروسية الأوكرانية.. إلى أين وصلت؟

(القناة 12): إسرائيل قلقة من تجربة إيران الفضائية

(القناة 12): إسرائيل قلقة من تجربة إيران الفضائية

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية على الحدود الشمالية

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية على الحدود الشمالية

رسائل &#34;سرية&#34;.. هذا ما طلبته واشنطن من كييف بشأن موسكو

رسائل "سرية".. هذا ما طلبته واشنطن من كييف بشأن موسكو

نتنياهو سيلتقي رؤساء الأحزاب التي دعمته لبلورة الحكومة الجديدة

نتنياهو سيلتقي رؤساء الأحزاب التي دعمته لبلورة الحكومة الجديدة

(يديعوت): بدء معارك الحقائب الوزارية في الليكود ونتنياهو يواجه محوراً من المخضرمين

(يديعوت): بدء معارك الحقائب الوزارية في الليكود ونتنياهو يواجه محوراً من المخضرمين

الحرس الثوري الإيراني ينجح بإطلاق صاروخ حامل للأقمار الصناعية

الحرس الثوري الإيراني ينجح بإطلاق صاروخ حامل للأقمار الصناعية

الأمانة العامة &#34;للتعاون الإسلامي&#34; تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

الأمانة العامة "للتعاون الإسلامي" تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة اللبن الساوية ويهدد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم

نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة اللبن الساوية ويهدد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس والخليل

نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

استشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله

استشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله

الخليل: القبض على مطلوب صادر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عاما

الخليل: القبض على مطلوب صادر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عاما

شبكة المنظمات الأهلية تستنكر إقامة المؤتمر الشعبي الفلسطيني

شبكة المنظمات الأهلية تستنكر إقامة المؤتمر الشعبي الفلسطيني

(النضال الشعبي) تدعو لتطبيق إعلان الجزائر لمواجهة تحديات المرحلة

(النضال الشعبي) تدعو لتطبيق إعلان الجزائر لمواجهة تحديات المرحلة

النائب الأردني خليل عطية: خلق مجالس تنسيقية بين الشعبين ضرورة لخلق حركة تضامن شاملة

النائب الأردني خليل عطية: خلق مجالس تنسيقية بين الشعبين ضرورة لخلق حركة تضامن شاملة

منوعات

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

بالفيديو والصور.. أحلام تحقق حلم فيصل العتيبي

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

فريق جوني ديب القانوني يستكمل ضد فوز آمبر هيرد الخاطئ

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرض حسابها (فيس بوك) للاختراق وتهدد

شاهد: ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرض حسابها (فيس بوك) للاختراق وتهدد

شاهد: هيا مرعشلي تخرج عن صمتها وتكشف سبب اختفائها المفاجئ

شاهد: هيا مرعشلي تخرج عن صمتها وتكشف سبب اختفائها المفاجئ

جيني أسبر تكشف عن أسرار جديدة بالموسم القادم لمسلسل &#34;صبايا&#34;

جيني أسبر تكشف عن أسرار جديدة بالموسم القادم لمسلسل "صبايا"

شاهد: إطلالة جذابة لمنى زكي &#34;تشبه أميرات ديزني&#34;

شاهد: إطلالة جذابة لمنى زكي "تشبه أميرات ديزني"

شاهد: هيفاء وهبي تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هيفاء وهبي تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: بهاء سلطان يكشف سبب اختفاؤه بشهر برمضان

شاهد: بهاء سلطان يكشف سبب اختفاؤه بشهر برمضان

ما حقيقة خطوبة صاحب &#34;واقعة الكشري&#34; من إعلامية مصرية مشهورة؟

ما حقيقة خطوبة صاحب "واقعة الكشري" من إعلامية مصرية مشهورة؟

شاهد: محامي شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عنها وحقيقة خروجها من المستشفى

شاهد: محامي شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عنها وحقيقة خروجها من المستشفى

عربي

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

مغادرة قوافل نازحين سوريين عبر عرسال لبلادهم

الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام

الإمارات تعلن اكتشاف دير مسيحي يعود لما قبل انتشار الإسلام