ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل السلاح بصفوف هذه الفئة داخل المستوطنات الإسرائيلية.. ما السبب؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بارتفاع عدد طلبات التصاريح لحمل السلاح التي قُدّمت من النساء داخل المستوطنات بالضفة الغربية.ووفقًا لما نقلته صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، فإن "الطلب من قِبل النساء في المستوطنات للحصول على تراخيص حمل السلاح قد تزايدت في الآونة الخيرة، وذلك في ظل تصاعد عمليات المقاومة والعمليات المسلحة في الضفة الغربية".وبحسب الصحيفة، فإن "تصاعد عمليات المقاومة المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية في الضفة، ساهم في زيادة الدفاعية لدى النساء في المستوطنات لتقديم طلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح، وكذلك التدريب على استعمال السلاح، حيث تم تسجيل طلبات قياسية وغير مسبوقة". وفق من نقل موقع (عرب 48).وذكرت الصحفية أنه "على مدار العامين الماضيين نظمت في مستوطنات الضفة دورات خاصة للنساء للتدريب على استعمال السلاح، كما أقيمت دورة خاصة في مستوطنة (كريات أربع) لتحسين مهارات استعمال السلاح بصفوف النساء، وشاركت بالدورة زوجة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير."وأوضحت الصحيفة أن "الدورات للتدريب على استعمال السلاح يتم تمويلها من قبل جمعية استيطانية، كما أن الدورات تنظم بالمجان، علما أن هناك 12 امرأة من المستوطنات انخرطن مؤخرا بدورة للتدريب حول كيفية استعمال السلاح".