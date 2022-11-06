شاهد: غارات روسية سورية على تجمع لهيئة تحرير الشام بإدلب







رام الله - دنيا الوطنشنت الطائرات الروسية السورية المشتركة، غارات على تجمع لهيئة تحرير الشام قرب كفرجالس غرب مدينة إدلب.ووفق قناة (الميادين)، فإن "تجمّع النصرة كان يتدرب على قتال الشوارع ضمن دورة مسلّحين جدد يتم التحضير لتخريجهم من أحد معسكراتها".وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت أمس عن مخطط لجماعتي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" للهجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا، عبر استخدام طائرات من دون طيّار.يُذكَر أن قاعدة حميميم الروسية، التي تقع جنوب شرق محافظة اللاذقية السورية، سبق أن تعرّضت لمحاولات هجوم بالمسيّرات من جانب المجموعات المسلحة في سوريا، وجلّهم من الموجودين في محافظة إدلب المجاورة.