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أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان

أبرز شروط العسكر لانتخاب رئيس الدولة بالسودان
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد) في السودان عن أملها في انتهاء المشاورات بين المكون المدني والعسكريين خلال أسبوعين.

هذا وبدأت تتكشف بعض الشروط التي طالب بها قادة الجيش، لكي يوافقوا على مسودة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين في البلاد.

وكشفت مصادر لقناة (العربية)، أن الجيش طلب التوافق على رئيس دولة مدني يمثل مجلس السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بدلاً عن "مجلس موسع للسيادة".

وقالت المصادر: "كما اشترط أن تنص مسودة الدستور على أن تصبح قوات الدعم السريع جزءاً من الجيش، مع توضيح الخطوات العملية لإدماجها في القوات المسلحة"، بحسب ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).

وأكملت: "كذلك، اعترض العسكريون على بنود في الدستور تتعلق بـ"العدالة الانتقالية"، إذ اعتبروها تحمل إدانة لهم، إلا أنهم لم يطلبوا، وفق المصادر، أي تطمينات لأن "وجودهم في المؤسسة العسكرية يمنحهم حصانة".

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