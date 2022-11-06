الحرب الروسية الأوكرانية.. إلى أين وصلت؟

رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، أنّ القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ من منظومة هيمارس الأميركية على مدينتي ستخانوف والشيفسك بلوغانسك.وقال المكتب في بيانه، أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 1:35 (بتوقيت موسكو) على مدينة الشيفسك، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق ثلاثة صواريخ)".كذلك، أطلقت القوات الأوكرانية أربعة صواريخ "هيمارس" أميركية، على مدينة ستخانوف في لوغانسك اليوم الأحد.كما وقال المكتب التمثيلي للوغانسك، أنّه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 07:20 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق أربعة صواريخ)".وبحسب البيان، فإنّ هناك معلومات عن ضحايا بين المدنيين، ودمار يجرى التأكد منه، وفق قناة (الميادين).وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال زيارة إلى كييف، قبل يومين، إنّ الدعم الأميركي لأوكرانيا سيظل "ثابتاً وقوياً" بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الثلاثاء المقبل.كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تشمل دبابات "تي-72" تم تجديدها، وطائرات بدون طيار طراز "فينكس جوست".وأظهرت دراسة أعدها موقع (بيزنس إنسايدر)، قبل أيام، أنّ "غالبية الأميركيين يريدون أن تقوم الولايات المتحدة بمفاوضات دبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن"، معربين عن قلقهم بشأن التكاليف المالية للصراع.