الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس والخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ثلاثة شبان من القدس والخليل.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خليل الأعور، ومصطفى العباسي، بعد أن داهمت منزليهما في حي عين اللوزة في سلوان وعبثت بمحتوياتهما.كما واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، مواطنا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واعتقلت المواطن سامي العجلوني (30 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.