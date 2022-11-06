شؤون فلسطينية

نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الاحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الساوية، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من المواطنين اصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استمكال العمل بشق طريق استيطاني شرق البلدة.

وأضاف أن الاحتلال يحاول فرض أمر واقع بشق طريق من اراضي البلدة تصل إلى مستوطنة (عيليه)، واستخدامها كطريق لدخول العمال اليها؛ وهو الأمر الذي رفضه الأهالي ومنعوا العمال المرور منها.

وأوضح دغلس أن الاحتلال شرع بشق الطريق قبل عدة شهور، ودمر خلال عمليات التجريف أنابيب المياه الواصلة للنبع المغذي للقرية.

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