دولي

(القناة 12): إسرائيل قلقة من تجربة إيران الفضائية

(القناة 12): إسرائيل قلقة من تجربة إيران الفضائية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إطلاق طهران صاروخاً باليستياً إلى الفضاء هو تطور وعرض للقوة، يُقلقان كثيراً إسرائيل"، وذلك بعد أن أعلنت القوة الجو فضائية الإيرانية نجاح تجربة اختبار صاروخ "قادر 100"، القادر على حمل الأقمار الاصطناعية.

ووفق (القناة 12) فإن "إطلاق إيران إلى الفضاء صاروخاً يحمل قمراً اصطناعياً"، هو "إشارةٌ إضافية إلى قدرتها الباليستية، ويأتي هذا بعد قولها إنها باعت مسيّرات لروسيا قبل الحرب على أوكرانيا".

وتابعت القناة: "بطبيعة الحال، فإن إسرائيل قلقة جداً من هذه التطورات". 

من جهته، قال المعلق العسكري في (القناة 12)، نير دفوري، إن الأمور ستستغرق عدة أيام "من أجل معرفة إذا كان هذا القمر سيثبَّت في الفضاء، وما هي قدراته، لكن مَن يطلق مثل هذه الصواريخ إلى الفضاء، يمكن أن يحولها إلى صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهذا عرض إيراني للقوة يتطلعون إليه في إسرائيل".

وأضاف دفوري أن "هذا المثلث؛ إيران، روسيا، إسرائيل، آخذ في السخونة في الأيام الأخيرة، وإسرائيل قلقة جداً من المقابل الذي سيقدّمه الروس في النهاية إلى إيران، ربما هناك ما يتعلق بالاتفاق النووي، أو بحرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، وربما بهذين الأمرين معاً".

كذلك، أفاد تقرير لقناة (كان) الإسرائيلية بأن تجربة حرس الثورة الصاروخية هي "رسالة تهديد واضحة من طهران في اتجاه إسرائيل". 

وذكر التقرير أن الحرب في أوكرانيا باتت "تُستخدم خلف الكواليس ساحةً للتصادم بين إسرائيل وايران"، وفق قناة (الميادين).

وكانت القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإيراني ذكرت، في بيان لها السبت، أنّ "صاروخ قادر 100، المكلّف وضع الأقمار الصناعية في مدار الأرض، صنعه العلماء والخبراء في القوة الجو فضائية في الحرس"، مشيراً إلى أنّ "تجربة الإطلاق تمت بنجاح عبر استخدام الوقود الصلب".

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