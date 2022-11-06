تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغيرعلى درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات الليل فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الثلاثاء، تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام والجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مختلف المناطق حتى ساعات المساء والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: