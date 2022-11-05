(النضال الشعبي) تدعو لتطبيق إعلان الجزائر لمواجهة تحديات المرحلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن شعبنا سيواصل صموده ونضاله العادل حتى تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وقال عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب، خلال اجتماع ساحة شمال الضفة الغربية في مكتب الجبهة بمدينة نابلس "لقد كانت نابلس عصية على الكسر وتضامن ابناء شعبنا كان يشكل تحديا للاحتلال مع التأكيد على حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال الذي يمارس ارهاب دولة منظم ".ودعا طالب إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتوفر الإرادة السياسية لتطبيق إعلان الجزائر.وتقدم المجتمعون بالتحية والإكبار لأمهات الشهداء الصابرات وكذلك بتحية إلى أهلنا في محافظة نابلس الذي كسروا حصار الاحتلال.