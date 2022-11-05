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شؤون فلسطينية

النائب الأردني خليل عطية: خلق مجالس تنسيقية بين الشعبين ضرورة لخلق حركة تضامن شاملة

النائب الأردني خليل عطية: خلق مجالس تنسيقية بين الشعبين ضرورة لخلق حركة تضامن شاملة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية بالشراكة والتعاون مع جامعة القدس المفتوحة اليوم السبت الموافق 5-11-2022، ندوة سياسية في حرم جامعة القدس المفتوحة في نابلس بعنوان "آليات تعزيز التضامن الفلسطيني - الأردن في ضوء العدوان الإسرائيلي".

‎وهدفت الندوة السياسية إلى البحث في آليات تعزيز التضامن الفلسطيني الأردني وبناء شراكات على صعيد المجتمع المدني.

‎وتناولت الندوة التي أدارها د. عبد الرحيم الشوبكي أستاذ النظرية السياسية في جامعة النجاح الوطنية، ورقتي عمل، قدمها النائب في البرلمان الأردني أ. خليل عطية، للحديث حول "الدور الأردني في التضامن مع القضية الفلسطينية"، فيما قدم د. غسان حمدان، الناطق الرسمي - لجنة فعاليات ومؤسسات محافظة نابلس ورقة عمل حول "العلاقة الأردنية الفلسطينية وآليات تعزيزها".

‎وذكر الشوبكي في معرض افتتاح جلسة الحوار أن الأردن بالنسبة لفلسطين هي حضارة التاريخ ونحن نسعى إلى توثيق التضامن بين الشعب الفلسطيني والأردني".

خلق مجالس تنسيقية

‎من جانبه، قال عطية إن "ثمرة التعاون الأردني الفلسطيني هي إنشاء هذه الجامعة جامعة القدس المفتوحة في عمان"، وأن "آليات تعزيز التضامن الفلسطيني تطلب منا أن نكون جميعا صوتا واحدًا وأن نعمل على التنسيق بين المجالس المختلفة لتعزيز التضامن الفلسطيني".

‎كما ذكر عطية أنه كعضو في البرلمان الأردني يعمل على نقل القضايا التي تعزز التضامن والوحدة الوطنية لقهر العدو، "فنحن جاهزين لمقارعته، وداعمين لكل المؤسسات الفلسطينية للقيام بواجبها، وقمنا بأخذ قرار ضمن البرلمان العربي بتوقيعه من أكثر من 68 زميل مطالبة بفك الحصار عن مدينة نابلس"، وأضاف أن يوم الأمس الجمعة خرج الآلاف من الشعب الأردني كمسيرات، ومظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

حركة سياسية دائمة

‎من جهته قال حمدان، "نحن عندما نتحدث عن الشعب الأردني والشعب الفلسطيني نحن نتحدث عن امتداد تاريخي سياسي ثقافي اجتماعي، وحتى أننا نكاد نتحدث عن شعب واحد"، وذكر أنه باعتقاده في المرحلة القادمة ما سنواجهه هو أصعب بكثير من الوضع الحالي لذلك يقع على عاتقنا توحيد جهودنا وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وأضاف "عند حديثنا عن جبهة المقاومة الأردنية نحن نتحدث عن حليف استراتيجي للفلسطينيين، وعن شعب واحد وليس شعبين، وأن الحركة السياسية الدائمة والمستمرة والغير منقطعة سبيل الخلاص من العدوان الإسرائيلي، وتعزيز التضامن العربي الفلسطيني.

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