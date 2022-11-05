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التعليم بغزة لـ"دنيا الوطن": إجراءات جديدة لطلبة الثانوية العامة حول الانتظام الدراسي وعدم التغيب

التعليم بغزة لـ"دنيا الوطن": إجراءات جديدة لطلبة الثانوية العامة حول الانتظام الدراسي وعدم التغيب
توضيحية
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
كشفت وزارة التربية والتعليم في غزة، عن خطة خاصة تم وضعها لطلبة الثانوية العامة لتطبيق إجراءات جديد تتعلق بدوامهم وأليات انتظامهم في الدوام المدرسي والحد من ظاهرة التغيب.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة أحمد عايش النجار، أن الهدف الرئيسي من هذه الخطة هو الحد من ظاهرة تغيب الطلبة الأمر الذي يتسبب بتدني لمستوى تحصيلهم الدراسي.

وأضاف النجار في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" مساء اليوم السبت، على وجود إجراءات سوف يتم اتخاذها بحق الطلبة غير الملتزمين بالدوام، موجهاً رسالة للطلبة بضرورة بذل المزيد من الجهد ومضاعفة الاجتهاد، ومتابعة دروسهم، ليحصدوا أعلى الدرجات.

من جانب آخر، أشار النجار إلى أن الإدارة العامة للحاسوب بالوزارة أطلقت النسخة المطورة من خدمة الرسائل القصيرة SMS والتي من شأنها إعلام أهالي الطلبة بكل ما يتعلق بأبنائهم من حيث الدوام المدرسي ودرجات الاختبارات، والسلوك والنشاط.

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