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(يديعوت): بدء معارك الحقائب الوزارية في الليكود ونتنياهو يواجه محوراً من المخضرمين

(يديعوت): بدء معارك الحقائب الوزارية في الليكود ونتنياهو يواجه محوراً من المخضرمين
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (يديعوت أحرونوت) عن محور يتشكل في وجه رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بقيادة أعضاء الكنيست ديفيد بيتان ودودي أمسالم وإسرائيل كاتس لخوض معركة على الحقائب.

وأوضح الموقع أنه قبيل مفاوضات الائتلاف، تم تشكيل كتلة من أعضاء الكنيست داخل الليكود بهدف إجراء محادثات مشتركة وبشكل موحد مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، من أجل الحصول على مناصب رفيعة.

وبدأ التنسيق بين أعضاء الليكود يتشكل بعد الانتخابات التمهيدية بقليل، واكتسب زخماً الآن بعد أن أصبح من الواضح أن توزيع الحقائب سيبدأ قريبًا.

من الجدير ذكره أن المحور المذكور هو محور أعضاء الكنيست المخضرمين في الليكود، الذين عانى بعضهم من التمييز في الانتخابات التمهيدية بسبب نتنياهو، وسجل آخرون إنجازًا وقرروا إظهار جبهة موحدة ضده.

وحسب الموقع فإن بيتان يعتزم المطالبة بمنصب رئيس الكنيست لنفسه، كما يطمح باقي شركاء الكتلة أيضًا للحصول على مناصب عليا.

وفي المحادثات بينهم نشأت إمكانية أنه إذا لم يحصلوا جميعًا على مناصب رفيعة، هناك احتمال ألا يصوتوا عند لزوم التصويت أو يرفضوا وظائف أخرى.

ولم تبدأ محادثات المفاوضات رسميًا بعد، لكن المكلف بها من قبل الليكود ياريف ليفين يديرها بالفعل بشكل غير رسمي.

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