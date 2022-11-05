منخفض جوي يضرب فلسطين الأسبوع الجاري.. وهذه تفاصيله

رام الله - دنيا الوطنتحدث الراصد الجوي ليث العلامي، عن توقعاته لأحوال الطقس خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة لتفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد منتصف الأسبوع.وقال العلامي "إن منخفض جوي يضرب طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة وستظهر بدايته مع مساء يوم الاثنين ويمتد إلى الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء".وأضاف أن المنخفض الجوي سيترافق مع انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة خلال أيامه، مشيراً إلى أنه سيرافق المنخفض أيضاً أمطار في مناطق شمال وجنوب فلسطين، مع هبات نشطة للرياح.وأوضح أن طقس فلسطين ليومي الأحد ونهار الاثنين سيكون بأجواء مستقرة والحرارة ستكون وفق معدلاتها الطبيعية.