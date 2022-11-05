شؤون فلسطينية

منخفض جوي يضرب فلسطين الأسبوع الجاري.. وهذه تفاصيله

منخفض جوي يضرب فلسطين الأسبوع الجاري.. وهذه تفاصيله
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، عن توقعاته لأحوال الطقس خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة لتفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد منتصف الأسبوع.

وقال العلامي "إن منخفض جوي يضرب طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة وستظهر بدايته مع مساء يوم الاثنين ويمتد إلى الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء".

وأضاف أن المنخفض الجوي سيترافق مع انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة خلال أيامه، مشيراً إلى أنه سيرافق المنخفض أيضاً أمطار في مناطق شمال وجنوب فلسطين، مع هبات نشطة للرياح.

وأوضح أن طقس فلسطين ليومي الأحد ونهار الاثنين سيكون بأجواء مستقرة والحرارة ستكون وفق معدلاتها الطبيعية.

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