شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب شاب في البيرة ويعتقل فتاة بالقدس

الاحتلال يصيب شاب في البيرة ويعتقل فتاة بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب خلال مواجهات في مدينة البيرة، بينما اعتقل الاحتلال فتاة في القدس المحتلة.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم في جنازة رمزية للشهيد الطالب عامر حلبية (20 عاما) الذي استشهد يوم الخميس الماضي.

واندلعت المواجهات في المكان، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية، والغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتاة من البلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة مرام دوابشة من شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس.

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