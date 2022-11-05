شؤون فلسطينية

(العمل لأجل الأقصى) تطلق فعاليات التضامن مع فلسطين

(العمل لأجل الأقصى) تطلق فعاليات التضامن مع فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت مجموعة العمل لأجل الأقصى بالشراكة مع العديد من المؤسسات، مؤتمرا لإطلاق فعاليات شهر التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في قاعة (مونيف شاتيب إنسان المستقلين) سيبوبور- جزيرة جاوة.

وشارك في المؤتمر العديد من قيادات المجتمع منهم إمام المسلمين في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا الدكتور (يخشى الله منصور) الذي شدد على أن الجهاد لفلسطين وتحرير المسجد الأقصى واجب علينا كإندونيسيين.

وشارك أيضا البروفيسور (سودارنوتو عبد الحاكم) عضو مجلس علماء المسلمين في إندونيسيا، ورئيس معاهد الفتح الإسلامي وجامعة الإمام ابن مسعود والبروفيسور أحمد أبو المالك من نيجيريا ورؤساء مؤسسات إعلامية وإغاثية إندونيسية وغيرهم.

بدوره، أوضح (غانجار دار السلام) رئيس اللجنة التحضيرية لفعاليات الشهر أن الفعاليات ستكون طوال شهر نوفمبر في العديد من مدن وجزر دولة إندونيسيا.

وتتضمن الفعاليات عقد المؤتمرات وصعود الجبال ورفع العلم الفلسطيني فوقها عدا عن مسيرة الدراجات الهوائية من شرق اندونيسيا إلى غربها، عدا عن مسابقات كرة القدم وكتابة المقالات والقصص عن ظروف وما تتعرض له فلسطين، وإقامة المعارض التي تضم صور تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني.




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