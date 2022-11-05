شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محليّة، بأن عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم في جنازة رمزية للشهيد الطالب عامر حلبية (20 عاما) الذي استشهد يوم الخميس الماضي، نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة.

وأضاف، أن مواجهات اندلعت بالمكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية، والغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

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