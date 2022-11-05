مجدلاني: نثمن مواقف فنزويلا وأحزابها بدعم قضية شعبنا

رام الله - دنيا الوطنعبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، عن التقدير للمواقف الفنزويلية الثابتة اتجاه الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع في مواجهة الاستعمار الصهيوني الإحلالي المدعوم من الإمبريالية الأمريكية المعادية.وثمن مواقف فنزويلا وأحزابها الشقيقة وعلى رأسها الحزب الشيوعي الفنزويلي، الذي وقف دائماً مع القضية الفلسطينية ومع الحق الفلسطيني ومع حقوق كافة الشعوب من أجل حريتها وتقدمها واستقلالها ومن أجل بناء مجتمعاتها على أسس ديمقراطية وتقدمية وبما يضمن لكافة الشعوب حقها في تقرير مصيرها.وأضاف مجدلاني في برقية تهنئة للحزب الشيوعي الفنزويلي بانعقاد أعمال مؤتمره الوطني العام السادس عشر في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أن انعقاد مؤتمركم الوطني يشكل محطة مهمة في مسيرة نضال الحزب الشيوعي الفنزويلي الذي شكل دائماً رافعة كفاحية ودعامة أساسية من دعائم صمود فنزويلا وصلابة مواقفها الثورية والتقدمية في مواجهة الهيمنة الامبريالية المتوحشة وسياساتها المعادية، حيث شكل حزبكم الشقيق عنواناً مشرفاً للشعب الفنزويلي الصديق ونضاله العادل من أجل السيادة الوطنية وحماية الاستقلال والمصالح العليا لجمهورية فنزويلا البوليفارية.وقال بهذه المناسبة الهامة: "نؤكد من جديد وقوفنا الى جانب فنزويلا وتضامننا الأممي مع شعبها المكافح وهو يتصدى لكافة محاولات زعزعة الاستقرار والمس بهيبة فنزويلا وسيادتها الوطنية على أرضها والعبث بأمنها الوطني من قبل الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة".واختتم نتطلع بكل تأكيد الى توثيق وتطوير علاقات الصداقة بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الشيوعي الفنزويلي وبما يخدم أهدافنا المشتركة من أجل الحرية والتقدم والاشتراكية.