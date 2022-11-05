المطران حنا: شبعنا من البيانات والخطابات فالقدس بحاجة لأفعال

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "مؤتمرات كثيرة تعقد في العالم دفاعا عن القدس والقضية الفلسطينية ونتيجتها تكون بيانا تضامنيا وشجبا واستنكارا".وأضاف حنا: "هنالك من يجولون ويصولون العالم ويتاجرون بالقضية دون أن يقدموا لها شيئا باستثناء الخطابات الرنانة التي تدغدغ المشاعر، وهنالك مؤتمرات يُصرف عليها الملايين ولا تقدم قرشا واحدا للقدس ومؤسساتها التي تحتاج إلى الدعم".وتابع: "نتمنى من كل من يعنيهم الأمر تقليل الكلام حول القدس والإكثار من الفعل، فالقدس لا تريد خطابات رنانة تتغنى بعروبتها ومقدساتها بل هي بحاجة إلى مبادرات خلاقة للحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية ومقدساتها وأوقافها المسيحية والإسلامية".وأكمل حنا: "لا نقلل من أهمية المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات والخطابات والبيانات حول القدس وفلسطين ولكنها لوحدها لا يمكنها أن تقدم شيئا للقدس إذا لم تكن مقرونة بالأفعال".وزاد: "فمستشفيات القدس بحاجة للدعم وكذلك المدارس والمؤسسات الفلسطينية كلها والفلسطينيون يحتاجون إلى دعم صمودهم ورباطهم في المدينة المقدسة فهم الذين يدافعون عن القدس باسم الأمة كلها ويقفون في الخطوط الأمامية دفاعا عنها".