شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تحذر من سياسة الاحتلال بزرع القبور الوهمية بالقدس لمصادرة الأراضي

"النضال الشعبي" تحذر من سياسة الاحتلال بزرع القبور الوهمية بالقدس لمصادرة الأراضي
رام الله - دنيا الوطن
حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من سياسة الاحتلال في العاصمة القدس، حيث يقوم بزراعة القبور الوهمية في الأراضي، لمصادرتها ووضع اليد على الأراضي الفارغة والمسطحات في القدس، وتحديدا بلدة سلوان، وبالتالي منع السكان من الانتفاع بالأراضي واستثمارها والبناء فيها، وعرقلة تطوير الأحياء المقدسية.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة محمد العطاونة خلال اجتماع للكتل النقابية والمهنية في جنوب الخليل، أن حكومة الاحتلال تعمل على المزيد من تهويد العاصمة القدس في ظل صمت دولي تام.

وتابع العطاونة هذه السياسة الخطيرة التي يتبعها الاحتلال تتطلب تعزيز صمود العاصمة والعمل على دعمها في كافة المجالات لمواجهة هجمة الاحتلال.

وعلى الصعيد النقابي دعا إلى تطوير أساليب العمل النقابي واستنهاض الدور الجماهيري، لتتمكن المنظمات النقابية من تحقيق الأهداف المطلبية لقطاعاتها الجماهيرية وبما يخدم القضية الوطنية بشكل عام.

مؤكدا أن النقابات المهنية والعمالية تشكل إحدى الركائز الهامة للنضال الوطني والديمقراطي الفلسطيني، لكونها الإطار المنظِّم لمصالح الطبقة العاملة والفلاحين والفقراء والمهنيين بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم، الذين لعبوا دوراً هاماً كافة مراحل النضال الوطني.

هذا وناقش الاجتماع الاستعدادات لعقد المؤتمرات العامة للكتل النقابية والمهنية للجبهة في إطار تفعيل الحياة الديمقراطية لها .

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