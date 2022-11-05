شؤون فلسطينية

المطران حنا: علينا ترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي

المطران حنا: علينا ترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "نتائج الانتخابات الإسرائيلية متوقعة وعلينا الاستعداد للأسوأ القادم".

وأضاف حنا: "لا نقول هذا القول من باب الخوف أو التهويل فبالنسبة إلينا كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت عنصرية ومعادية لشعبنا ولقضيته العادلة".

وتابعت: "لكننا نحن اليوم أمام ظاهرة وهي انتشار رقعة الفاشية والعنصرية بشكل غير ملحوظ وبدون الخوف من هذه الظاهرة التي ليست جديدة في المجتمع الإسرائيلي، فإن ردنا عليها يجب أن يكون من خلال ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتوحيد الصفوف ونبذ الانقسامات".

وأكمل حنا: "أمام هذه الفاشية المتنامية إسرائيليا يجب أن يكون الفلسطينيون أكثر لُحمة وتعاضدا ووحدة وأن يعملوا على ترتيب بيتهم الفلسطيني الداخلي".

واختتم: "لم نكن في يوم من الأيام متوقعين بأن تتغير إسرائيل فإسرائيل عام 48 هي ذاتها 67 وهي ذاتها اليوم، والذي يجب أن يتغير هو حالنا العربي وحالنا الفلسطيني".

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